"Юнайтед" проиграл "Атлетико"

"Манчестер Юнайтед" продлил свою безвыигрышную серию, вдесятером проиграв в гостях у испанского "Атлетико" со счетом 2:0.

Место в стартовом составе "красных дьяволов" впервые получил Карлос Балеба. Также появились с первых минут Эйден Хевен, Диогу Далот, Андрей Сантос и Маркус Рэшфорд.



Счет в матче в Мадриде был открыт уже на первой минуте. Алекс Баэна ворвался в штрафную по левому краю, притормозил и выкатил мяч под удар Пабло Баррисосу. Снаряд коснулся бросившегося в подкат Хевена и оказался в воротах — 1:0.



Гости ответили своим моментом на 12-й минуте. Бриан Мбемо обыграл Кристиана Ромеро, вошел в штрафную и пробил в щелочку между двух других соперников, но в створ не попал.



"Юнайтед" играл не так уж плохо, и на 24-й минуте Мбемо имел еще один момент. Бриан пробивал из пределов штрафной с острого угла, но Ян Облак отстоял свои ворота.



Затаившись, на 27-й минуте "Атлетико" огрызнулся ударом Алехандро Гримальдо со штрафного в крестовину ворот Сенне Ламменса.



В концовке первого тайма Джонни Кардозо ударом в касание с границы штрафной отправил мяч в угол ворот Ламменса, однако гол не был засчитан из-за игры рукой несколькими секундами ранее.



Вскоре после начала второго тайма Хулиан Альварес отметился ударом по летящему мячу — "дьяволов" спасла штанга.



На 57-й минуте Бруну Фернандеш пытался воспользоваться провалом в обороне "Атлетико", перебрасывая голкипера, однако слегка промахнулся.



На 70-й минуте Фернандеш выполнил подачу с левого фланга, а мяч облизал перекладину сверху.



На 74-й минуте Лени Йоро получил красную карточку за фол последней надежды, и уже спустя пять минут хозяева реализовали численное преимущество. Адемола Лукман добил мяч в ворота с близкого расстояния после того, как Ламменс отразил удар Джонатана Дэвида — 2:0.



В остатке матча "Юнайтед" был ближе к третьему пропущенному голу, нежели к первому забитому, но счет уже не изменился.



"Юнайтед" неплохо отреагировал на гол, пропущенный на первой минуте, но другого позитива мало, потому что результата по-прежнему нет. Положение Майкла Кэррика продолжает усугубляться.



"Атлетико" (Испания) — "Манчестер Юнайтед" (Англия) — 2:0 (1:0)



Голы: Барриос 1, Лукман 79.



"Атлетико": Облак, Льоренте, Ромеро, Ганцко, Гримальдо, Симеоне (Ле Норман 88), Барриос (Пубиль 60), Кардозо, Баэна (Лукман 71), Ли Кан Ин (Дэвид 61), Альварес (Юльманн 71).



"Манчестер Юнайтед": Ламменс, Йоро, Хевен (Магуайр 80), Мартинес, Далот, Сантос, Балеба (Маунт 66), Фернандеш (Кунья 80), Тилеманс (Зиркзее 66), Рэшфорд (Диалло 66), Мбемо.



Предупреждения: Ле Норман — Рэшфорд.



Удаление: Йоро 74.