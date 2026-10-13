"Арсенал" разгромил "Лилль"

Прибавив во втором тайме, "Арсенал" разгромил французский "Лилль" в матче общего этапа Лиги Чемпионов — 3:0.

Относительно победы 2:1 над "Лидсом" главный тренер "канониров" Микель Артета поменял половину полевых игроков. Своего шанса, среди прочих, дождались Бруно Гимараэс, Эберечи Эзе и Виктор Дьекереш.



В первом тайме "Лилль" был сосредоточен на обороне и со своей задачей справился неплохо. "Арсенал" лишь нанес несколько ударов, самым опасным из которых стал промах Гимараэса после прострела Юрриена Тимбера в штрафной на 21-й минуте.



Гости терпеливо ждали своего шанса и однажды дождались, однако гол Аясу Уэды не был засчитан из-за офсайда у его партнера по команде.



Второй тайм хозяева "Эмирейтс" начали на порядок агрессивнее и напористее, лишив соперника мяча, и это принесло свои плоды. На 64-й минуте Тимбер технично ушел от соперника в штрафной и вторым касанием поразил ворота — 1:0.



Не успев опомниться, "Лилль" пропустил второй гол. Едва вышедший на замену Букайо Сака прострелил с правого фланга в штрафную, а Эзе пробил в касание — 2:0.



На 71-й минуте отличился и сам Сака. Кай Хаверц сделал пас назад в штрафной на Букайо, который подработал мяч и пробил — 3:0.



В остатке матча хозяева играли в свое удовольствие, а гости даже не пытались что-либо изменить.



Стоило "Арсеналу" взвинтить обороты после перерыва, и "Лилль" посыпался. "Канониры" вовремя добавили и в итоге одержали уверенную победу.



"Арсенал" (Англия) — "Лилль" (Франция) — 3:0 (0:0)



Голы: Тимбер 64, Эзе 67, Сака 71.



"Арсенал": Райя, Тимбер (Уайт 78), Конса, Габриэль, Льюис-Скелли, Райс, Мерино (Эдегор 65), Гимараэс, Мадуэке (Сака 65), Эзе (Доуман 85), Дьекереш (Хаверц 65).



"Лилль": Озер, Гоффи, Нгой, Алессандро, Перро (Вердонк 78), Мукау (Кьергор 72), Бенталеб (Сахрауи 72), Андре, Баква (Диаун 82), Уэда (Жиру 78), Харальдссон.



Предупреждения: Мерино, Хаверц — Гоффи.