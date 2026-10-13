Ираола "на 100 процентов доверяет" Барколя и Вирцу

Главный тренер "Ливерпуля" Андони Ираола заявил, что он "на 100 процентов доверяет" своим атакующим игрокам Брадли Барколя и Флориану Вирцу.

В минувшее воскресенье "Ливерпуль" потерпел свое первое поражение при Ираоле, уступив дома "Манчестер Сити" со счетом 0:3. Барколя и Вирц себя толком не проявили в этом матче Премьер-Лиги, за что были подвергнуты критике.



У Барколя и Вирца на двоих пока только одно результативное действие за "Ливерпуль" в этом сезоне, однако Ираола не теряет веру в своих дорогостоящих игроков.



"Коди (Гакпо), Алекс (Исак) и Дом (Собослаи) — наши лучшие бомбардиры в этом сезоне, и теперь мы лишены их. Нам нужно, чтобы другие игроки восполнили нам эти показатели результативности. Мы доверяем игрокам, которые у нас сейчас есть на этих позициях. У Брадли и Фло были хорошие матчи и плохие матчи в этом сезоне, как и у всех остальных. Мы знаем их уровень и знаем, что они будут показывать хорошую игру за нас".



"Если бы в последнем матче Кумас забил гол, у Брадли была бы одна результативная передача. Его игра осталась бы прежней, но все мы сказали бы: "О, он сыграл действительно хорошо и отдал результативную передачу". Иногда мы сосредоточены только на показателях. У Брадли были хорошие ситуации в последнем матче, но он не завершал их. Брадли и Фло — игроки, которым я на 100 процентов доверяю", — цитирует Ираолу The Guardian.