"Борнмут" открыт к продаже Алекса Скотта в январе

"Борнмут" открыт к продаже своего полузащитника Алекса Скотта в зимнее трансферное окно.

Минувшим летом "Борнмут" отразил интерес к Скотту со стороны других клубов, отклонив предложение "Челси" в 64 миллиона фунтов по Алексу.



"Борнмут" с самого начала исключал продажу Скотта, несмотря на то, что Алекс еще в конце прошлого сезона отверг два предложения "вишенок" о новом контракте.



По информации BBC, недавно "Борнмут" провел новый раунд переговоров с представителями Скотта, и клубу с южного побережья Англии стало окончательно ясно, что 23-летний игрок не продлит свой рассчитанный до 2028 года контракт.



Поэтому "Борнмут" не будет блокировать уход полузащитника сборной Англии в январе, если, конечно, не окажется вовлечен в борьбу за выживание в Премьер-Лиге.



В данный момент "Борнмут" надеется выручить около 100 млн. фунтов за Скотта, который интересен не только "Челси", но также "Ливерпулю". "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм", следившие за Алексом минувшим летом, уже укрепили свою полузащиту другими игроками.