ПСЖ следит за Лени Йоро
Французский ПСЖ следит за защитником "Манчестер Юнайтед" Лени Йоро.
Йоро сыграл 55 матчей за "Юнайтед" в Премьер-Лиге после своего перехода из "Лилля" за 60 миллионов фунтов летом 2024, но пока не обладает твердым местом в стартовом составе "красных дьяволов".
По информации talkSPORT, скауты ПСЖ просматривали 20-летнего Йоро в его дебютном матче за сборную Франции против Бельгии ранее в октябре.
Действующие победители Лиги Чемпионов полагают, что "Юнайтед" может не устоять перед крупным предложением по Йоро, особенно если Лени так и не закрепится в стартовом составе.
Источник добавляет, что ранее Йоро интересовались другие клубы, включая "Ливерпуль" и "Реал".
13.10.2026 21:00
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