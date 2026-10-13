ПСЖ следит за Лени Йоро

Французский ПСЖ следит за защитником "Манчестер Юнайтед" Лени Йоро.

Йоро сыграл 55 матчей за "Юнайтед" в Премьер-Лиге после своего перехода из "Лилля" за 60 миллионов фунтов летом 2024, но пока не обладает твердым местом в стартовом составе "красных дьяволов".



По информации talkSPORT, скауты ПСЖ просматривали 20-летнего Йоро в его дебютном матче за сборную Франции против Бельгии ранее в октябре.



Действующие победители Лиги Чемпионов полагают, что "Юнайтед" может не устоять перед крупным предложением по Йоро, особенно если Лени так и не закрепится в стартовом составе.



Источник добавляет, что ранее Йоро интересовались другие клубы, включая "Ливерпуль" и "Реал".