Мареска сделал неожиданное признание насчет "жульничества" "Сити"

Наставник "Манчестер Сити" Энцо Мареска признался, что назвал бы свой клуб "жуликами", если бы был фанатом "Арсенала" или "Манчестер Юнайтед".

"Сити" и его владельцы оказались под шквалом критики после прогремевшего скандала с признанием "горожан" виновными в финансовых нарушениях.



В своем первом матче после этого скандала "Сити" сокрушил "Ливерпуль" со счетом 0:3, однако Мареска понимает, что он и его игроки находятся в разных ситуациях относительно своих фанатов.



"Наверное, нашим фанатам тяжелее, нежели игрокам или мне, потому что для них это более сложная ситуация. Потому что, будь я фанатом "Арсенала" или фанатом "Юнайтед", я бы мог сказать вам как фанату "Сити": "Эй, мой друг, вы — жулики". Или вроде того".



"Но мы были рады в конце матча и внутри раздевалки. Мы с большой радостью отпраздновали три очка, потому что мы знаем, как сложно бывает на "Энфилде", — цитирует Мареску The Guardian.