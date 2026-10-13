Рис Джеймс до сих пор не вернулся к тренировкам с "Челси"

Капитан "Челси" Рис Джеймс до сих пор не возобновил тренировки, а сроки по его возвращению в строй выглядят неопределенными.

Напомним, 26-летний Джеймс не смог откликнуться на вызов из сборной Англии в минувший международный перерыв, перед которым он пропустил матч против "Брентфорда".



Также Джеймс не принимал участия в матче "Челси" против "Борнмута" в минувшую субботу, и Sky Sports сообщает, что во вторник Рис не присутствовал на открытой части тренировки "синих".



Добавим, после победы 5:1 над "Борнмутом" главный тренер "Челси" Хаби Алонсо сказал, что ситуация Джеймса будет пересматриваться "еженедельно". Это может быть намеком на то, что травма Риса не является краткосрочной.