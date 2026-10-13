Рис Джеймс до сих пор не вернулся к тренировкам с "Челси"

Рис Джеймс Капитан "Челси" Рис Джеймс до сих пор не возобновил тренировки, а сроки по его возвращению в строй выглядят неопределенными.

Напомним, 26-летний Джеймс не смог откликнуться на вызов из сборной Англии в минувший международный перерыв, перед которым он пропустил матч против "Брентфорда".

Также Джеймс не принимал участия в матче "Челси" против "Борнмута" в минувшую субботу, и Sky Sports сообщает, что во вторник Рис не присутствовал на открытой части тренировки "синих".

Добавим, после победы 5:1 над "Борнмутом" главный тренер "Челси" Хаби Алонсо сказал, что ситуация Джеймса будет пересматриваться "еженедельно". Это может быть намеком на то, что травма Риса не является краткосрочной.





Метки Джеймс, травмы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 13.10.2026 19:00

Количество просмотров Просмотров: 108

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила

Последние комментарии:




  1. akado 13.10.2026 19:21 # akado
    Да по сути на поле не особо и помощник в нынешней схеме. Только если в тройку ЦЗ направо ставить.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий


Поиск: