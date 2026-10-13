Мареска заступился за "Сити" после празднований победы над "Ливерпулем"

Главный тренер "Манчестер Сити" Энцо Мареска заступился за свою команду после празднований победы над "Ливерпулем".

В минувшее воскресенье "Сити" разгромил "Ливерпуль" со счетом 0:3. Выезд на "Энфилд" был первым для "горожан" матчем с момента прогремевшего скандала насчет финансовых нарушений.



После финального свистка игроки "Сити" бурно отпраздновали свой успех вместе с гостевым сектором стадиона, за что были подвергнуты критике в социальных сетях.



Досталось и лично Мареске, который вскидывал свои кулаки в воздух от радости, однако Энцо не за что извиняться.



"За что нас критиковать? Мы одержали победу 0:3 на "Энфилде". А что вы хотите, чтобы мы делали?"



"Я здесь и игроки здесь сегодня, чтобы одержать победу завтра. Мы трудимся каждый день, чтобы выигрывать матчи".



"Это единственное, о чем мы можем думать и на чем можем сосредоточиться. Остальное — внешний шум, с которым нам нужно справляться. На тренировочном поле и в раздевалке мы так счастливы", — цитирует Мареску Sky Sports.