Кэррик: "Совершенно уверен, что мы преодолеем это"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик уверен, что его команда преодолеет текущий сложный период.

В новом сезоне "Юнайтед" пока одержал лишь две победы с учетом всех соревнований, одолев скромный "Сабах" в Лиге Чемпионов и новичка Премьер-Лиги "Ипсвича". Остальные матчи принесли болельщикам "красных дьяволов" разочарование.



Кэррик признается, что не на такой старт сезона он рассчитывал, однако Майкл совершенно не утратил веру в себя или своих игроков.



"Конечно, мы надеялись на большее, мы ожидали большего, но что есть, то есть. Я понимал, что у нас случится период, когда нам будет немного сложнее, когда нас будут критиковать немного больше. Это часть футбола. Футбол и процесс создания команды иногда бывают такими. Нужно преодолевать сложности".



"Когда дела идут не слишком хорошо, возникает шум и ощущение: "Это катастрофа, все неправильно, и все нужно изменить". Я своего рода понимаю это, но мы не мыслим таким образом, я — точно нет".



"Иногда мне нравится эта часть. Когда все идет против вас, ты видишь, кто из коллектива, команды, клуба по-настоящему хочет быть здесь в долгосрочной перспективе. Болельщики отчаянно хотят, чтобы у нас наладились дела, и мы должны дать им что-нибудь. Нужно не бояться испытаний на своем пути туда, где вы хотите оказаться. Я совершенно уверен, что мы преодолеем это", — цитирует Кэррика ESPN.