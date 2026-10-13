Мареска отреагировал на возвращение Гвардиолы в "Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" Энцо Мареска отреагировал на планируемое возвращение своего предшественника Хосепа Гвардиолы.

Когда в минувший международный перерыв прогремел скандал с финансовыми нарушениями "Сити", стало известно, что Гвардиола собирается посетить ближайший домашний матч "горожан" в знак своей поддержки.



Этим матчем станет противостояние с ПСЖ в Лиге Чемпионов в среду вечером, а Мареска уверен, что присутствие Гвардиолы на трибунах "Этихад" воодушевит его команду.



"Как я уже сказал несколько дней назад, я разговаривал с Пепом после матча против "Юнайтед". С тех пор я с ним не разговаривал".



"Что касается его возвращения, то это приятное ощущение, особенно для него, ведь это место был его домом на протяжении 10 лет. Это по-прежнему его дом, учитывая его достижения здесь, и я думаю, это воодушевляет всех", — цитирует Мареску Daily Mirror.