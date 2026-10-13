Кэррик поведал, что Фернандеш имеет проблемы со здоровьем

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик поведал, что его капитан Бруну Фернандеш играет, несмотря на проблемы со здоровьем.

Еще во время недавнего международного перерыва наставник сборной Португалии Жорже Жезуш сообщил, что Фернандеш испытывает болевые ощущения, из-за чего Бруну даже был вынужден пропустить один матч своей национальной команды.



И хотя Фернандеш целиком провел матч "Юнайтед" против "Тоттенхэма" в минувшую субботу, 32-летний полузащитник по-прежнему не может играть в полную силу.



"Было много всего сказано о том, что он недополучил минут за сборную Португалии. Такое часто случается. Это не идеальная ситуация, но контролируемая".



"Бруну в состоянии играть матчи, он почти преодолел это. Проблема не является серьезной, и он в хорошей форме", — цитирует Кэррика talkSPORT.