Анонс матча "Арсенал" — "Лилль"

Риккардо Калафьори Во вторник, 13 октября, "Арсенал" проведет свой второй матч на общем этапе Лиги Чемпионов, сыграв дома против французского "Лилля".

"Арсенал" имеет самые серьезные намерения насчет Лиги Чемпионов после того, как в прошлом сезоне закрыл свой гештальт с Премьер-Лигой и проиграл в финале европейского соревнования ПСЖ.

Новый розыгрыш Лиги Чемпионов "канониры" начали с победы 0:1 в гостях у "Наполи". Команда Микеля Артеты доминировала весь матч, но смогла дожать соперника только в концовке, когда свой гол забил Мартин Эдегор.

"Лилль", который в Лиге 1 является главным преследователем лидирующего "Монако", стартовал в Лиге Чемпионов с домашнего поражения 2:3 от "Реал Бетис".

- "Арсенал" потерпел лишь одно поражение в этом сезоне с учетом всех соревнований — 3:0 от "Брайтона" перед недавним международным перерывом.

- Со старта сезона 2024/25 "Арсенал" пропускает дома в Лиге Чемпионов в среднем 0.44 гола за матч — меньше всех. Также у "канониров" лучшая доля "клин-шитов" за этот период на своем поле (63% — 10/16).

- "Лилль" выиграл четыре из шести первых матчей в новом сезоне Лиги 1 (1 ничья, 1 поражение).

- "Лилль" пропускал в каждом из 12 последних выездных матчей в Лиге Чемпионов (всего 22 гола пропущено).

- Прежде "Арсенал" противостоял 10 французским командам в еврокубках, но с "Лиллем" встретится впервые.

- "Арсенал" не выиграл ни одного из трех последних матчей Лиги Чемпионов против французских команд (1 ничья, 2 поражения), но все три были против ПСЖ.

- В 26 последних матчах Лиги Чемпионов "Арсенал" лишь однажды уступил в основное время, капитулировав перед ПСЖ (19 побед, 5 ничьих, 2 поражения).

- "Арсенал" не проиграл ни одного из семи последних домашних матчей против французских команд на общем / групповом этапе Лиги Чемпионов (5 побед, 2 ничьи).

- "Лилль" проиграл все семь последних матчей Лиги Чемпионов против английских команд, включая шесть с разницей в один гол.

На тренировке после матча Премьер-Лиги против "Лидса" в минувший уикенд травмы получили Пьеро Инкапье и Мартин Субименди. Также в лазарете "Арсенала" остаются Вильям Салиба и Христос Цолис.

Лига Чемпионов. Общий этап. 3-й тур
"Арсенал" (Англия) — "Лилль" (Франция)
Лондон. Стадион "Эмирейтс". 22:00





Метки анонс матча, Арсенал, Лига Чемпионов, Лилль

Автор mihajlo   

Дата 13.10.2026 12:00

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