Анонс матча "Арсенал" — "Лилль"

Во вторник, 13 октября, "Арсенал" проведет свой второй матч на общем этапе Лиги Чемпионов, сыграв дома против французского "Лилля".

"Арсенал" имеет самые серьезные намерения насчет Лиги Чемпионов после того, как в прошлом сезоне закрыл свой гештальт с Премьер-Лигой и проиграл в финале европейского соревнования ПСЖ.



Новый розыгрыш Лиги Чемпионов "канониры" начали с победы 0:1 в гостях у "Наполи". Команда Микеля Артеты доминировала весь матч, но смогла дожать соперника только в концовке, когда свой гол забил Мартин Эдегор.



"Лилль", который в Лиге 1 является главным преследователем лидирующего "Монако", стартовал в Лиге Чемпионов с домашнего поражения 2:3 от "Реал Бетис".



- "Арсенал" потерпел лишь одно поражение в этом сезоне с учетом всех соревнований — 3:0 от "Брайтона" перед недавним международным перерывом.



- Со старта сезона 2024/25 "Арсенал" пропускает дома в Лиге Чемпионов в среднем 0.44 гола за матч — меньше всех. Также у "канониров" лучшая доля "клин-шитов" за этот период на своем поле (63% — 10/16).



- "Лилль" выиграл четыре из шести первых матчей в новом сезоне Лиги 1 (1 ничья, 1 поражение).



- "Лилль" пропускал в каждом из 12 последних выездных матчей в Лиге Чемпионов (всего 22 гола пропущено).



- Прежде "Арсенал" противостоял 10 французским командам в еврокубках, но с "Лиллем" встретится впервые.



- "Арсенал" не выиграл ни одного из трех последних матчей Лиги Чемпионов против французских команд (1 ничья, 2 поражения), но все три были против ПСЖ.



- В 26 последних матчах Лиги Чемпионов "Арсенал" лишь однажды уступил в основное время, капитулировав перед ПСЖ (19 побед, 5 ничьих, 2 поражения).



- "Арсенал" не проиграл ни одного из семи последних домашних матчей против французских команд на общем / групповом этапе Лиги Чемпионов (5 побед, 2 ничьи).



- "Лилль" проиграл все семь последних матчей Лиги Чемпионов против английских команд, включая шесть с разницей в один гол.



На тренировке после матча Премьер-Лиги против "Лидса" в минувший уикенд травмы получили Пьеро Инкапье и Мартин Субименди. Также в лазарете "Арсенала" остаются Вильям Салиба и Христос Цолис.



Лига Чемпионов. Общий этап. 3-й тур

"Арсенал" (Англия) — "Лилль" (Франция)

Лондон. Стадион "Эмирейтс". 22:00