Кэррик напомнил, что Артете потребовалось время для достижения успеха в "Арсенале"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик напомнил, что его коллеге Микелю Артете из "Арсенала" потребовалось время, чтобы достичь успеха в Премьер-Лиге.
От начала сезона не прошло и двух месяцев, а Кэррик уже находится под огромным давлением, и спекуляции насчет возможного увольнения Майкла набирают обороты.
Однако в преддверии матча Лиги Чемпионов против "Атлетико" Кэррик указал, что основы долгосрочного успеха закладываются не сразу, и Артета является тому примером.
"Мне больно это говорить, но лигу в нашей стране в прошлом выиграл тот, кто находится на своем месте длительный период времени".
"Он там уже семь лет, и первые два сезона — поправьте меня, если я ошибаюсь — они занимали восьмое место, седьмое или восьмое. Думаю, Микель проделал невероятную работу, и это еще один пример".
"Когда мы говорим о сэре Алексе (Фергюсоне) и Диего Симеоне, то они провели на своих местах гораздо больше времени и создали нечто невероятно особенное в своих футбольных клубах".
"Это не всегда требует времени. Это зависит от ситуации и того, как идут дела".
"Но в конечном счете, чтобы достичь желаемых целей, оставаться на плаву и быть стабильными, потребуется время, чтобы заложить этот фундамент. Так уж это устроено", — цитирует Кэррика Sky Sports.
13.10.2026 11:00
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