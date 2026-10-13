"Шахтер" потребует у "Тоттенхэма" денег за Соломона

Исполнительный директор украинского "Шахтера" Сергей Палкин заявил, что потребует компенсацию от "Тоттенхэма" за вингера Манора Соломона.

После начала полномасштабного военного конфликта между Украиной и Россией в 2022 году ФИФА разрешила иностранным игрокам в обеих странах приостановить свои контракты.



Воспользовавшись этим, летом 2023 Соломон свободным агентом перешел в "Тоттенхэм", который минувшим летом заработал 5 миллионов фунтов с продажи Манора в "Вест Хэм".



В 2023 году "Шахтер" уже грозился подать в суд на "Тоттенхэм", оценивая Соломона, купленного у "Маккаби Петах-Тиква" за 6.5 млн. евро (5.5 млн. фунтов) в январе 2019, в 20 млн. евро (16.9 млн. фунтов).



Претензии "Шахтера" никуда не делись, но Палкин надеется, что "Тоттенхэм" добровольно выплатит компенсацию за 27-летнего игрока сборной Израиля.



"У нас были споры и дискуссии с "Тоттенхэмом". Мы устно договорились о том, что они выплатят нам часть суммы, когда продадут игрока. Теперь мы официально представим им свои предложения и свое видение ситуации. Если у нас возникнут проблемы в этих дискуссиях и переговорах, мы обратимся к некоторым посредникам".



"Что за посредники? Я пока не знаю. Возможно, Европейская ассоциация клубов или Спортивный арбитражный суд. Это зависит от ряда вещей".



"Если они будут дружелюбны, и мы договоримся, тогда вопрос закрыт. Лучше сделать это в дружеской манере", — цитирует Палкина BBC.