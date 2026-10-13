Де Лигт готов сыграть впервые за 10 месяцев

Защитник Маттейс Де Лигт вернулся в строй и готов сыграть за "Манчестер Юнайтед" впервые в этом календарном году.

Де Лигт неожиданно оказался среди игроков, которых главный тренер "Юнайтед" Майкл Кэррик взял с собой в Мадрид на матч общего этапа Лиги Чемпионов против "Атлетико".



Последний раз 27-летний голландец выходил на футбольное поле еще 30 ноября прошлого года против "Кристал Пэлас", с тех пор перенеся операцию на спине.



Восстановление Де Лигта изрядно затянулось, однако сейчас Маттейс уже некоторое время тренируется с первой командой, а в минувший международный перерыв даже принял участие в товарищеском матче против "Лозанны" за закрытыми дверьми.



"Хорошо, что Маттейс вернулся и снова находится с нами. Он долго отсутствовал, нам требовалось быть терпеливыми, но великолепно, что теперь он вернулся".



"Он упорно трудился, чтобы достичь этой стадии. Это был долгий путь, поэтому мы довольны, что он вернулся".



"Определенно, мне было бы комфортно выпустить его на поле. Вопрос в том, в какой момент и на сколько минут".



"Он немного сыграл против "Лозанны". У него за плечами хороший объем тренировок, поэтому он постепенно набирает форму и не торопится, но он уверен в себе, насчет этого нет сомнений", — цитирует Кэррика Sky Sports.