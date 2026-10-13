Анонс матча "Атлетико" — "Манчестер Юнайтед"

В своем втором матче на общем этапе Лиги Чемпионов "Манчестер Юнайтед" сыграет на выезде с испанским "Атлетико".

В прошлом месяце "Юнайтед" стартовал в элитном европейском турнире с победы 4:0 над скромным "Сабахом", тогда как "Атлетико" потерпел поражение 2:1 в гостях у "Ливерпуля".



С тех пор "Юнайтед" не выиграл ни одного из трех своих матчей в Премьер-Лиге, а также вылетел из Кубка Лиги, из-за чего главный тренер "красных дьяволов" Майкл Кэррик оказался под колоссальным давлением.



В минувший уикенд "Юнайтед" обиднейшим образом упустил победу против "Тоттенхэма", который сравнял счет уже в компенсированное время, находясь вдесятером (1:1), поэтому от "дьяволов" ожидают правильной реакции.



- С момента поражения на "Энфилде" в сентябре "Атлетико" одержал четыре победы подряд.



- "Атлетико" выиграл пять из восьми домашних матчей в прошлом розыгрыше Лиги Чемпионов, в процессе забив 22 гола.



- С начала 2024 года "Атлетико" пропускал в 14 из 15 домашних матчей в Лиге Чемпионов, сохранив свои ворота на замке лишь против "Реала" в марте 2025 (1:0).



- Пять из семи своих последних матчей в Лиге Чемпионов "Атлетико" провел против английских команд, одержав лишь одну победу.



- "Атлетико" выиграл только два из 15 последних матчей против английских команд (3 ничьи, 10 поражений).



- "Юнайтед" выдал свой худший старт сезона во внутреннем чемпионате за 40 лет — лишь шесть очков в шести первых матчах.



- "Юнайтед" выиграл лишь два из восьми матчей в этом сезоне с учетом всех соревнований — против "Ипсвича" и "Сабаха".



- "Юнайтед" проиграл лишь один из 11 последних матчей против испанских команд (7 побед, 3 ничьи).



- "Юнайтед" еще не побеждал "Атлетико" в еврокубках (2 ничьи, 2 поражения).



- Opta оценивает шансы "Юнайтед" на победу в 29.7%, "Атлетико" — 46%.



"Юнайтед" не взял в Мадрид Люка Шоу и Кобби Майну, которые получили травмы в предыдущем матче. Также все еще отсутствуют Патрик Доргу, Нуссаир Мазрауи, Мануэль Угарте и Беньямин Шешко, но вернулся в строй Маттейс Де Лигт.



Лига Чемпионов. Общий этап. 3-й тур

"Атлетико" (Испания) — "Манчестер Юнайтед" (Англия)

Мадрид. Стадион "Рияд Эйр Метрополитано". 22:00