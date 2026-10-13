Анонс матча "Атлетико" — "Манчестер Юнайтед"
В своем втором матче на общем этапе Лиги Чемпионов "Манчестер Юнайтед" сыграет на выезде с испанским "Атлетико".
В прошлом месяце "Юнайтед" стартовал в элитном европейском турнире с победы 4:0 над скромным "Сабахом", тогда как "Атлетико" потерпел поражение 2:1 в гостях у "Ливерпуля".
С тех пор "Юнайтед" не выиграл ни одного из трех своих матчей в Премьер-Лиге, а также вылетел из Кубка Лиги, из-за чего главный тренер "красных дьяволов" Майкл Кэррик оказался под колоссальным давлением.
В минувший уикенд "Юнайтед" обиднейшим образом упустил победу против "Тоттенхэма", который сравнял счет уже в компенсированное время, находясь вдесятером (1:1), поэтому от "дьяволов" ожидают правильной реакции.
- С момента поражения на "Энфилде" в сентябре "Атлетико" одержал четыре победы подряд.
- "Атлетико" выиграл пять из восьми домашних матчей в прошлом розыгрыше Лиги Чемпионов, в процессе забив 22 гола.
- С начала 2024 года "Атлетико" пропускал в 14 из 15 домашних матчей в Лиге Чемпионов, сохранив свои ворота на замке лишь против "Реала" в марте 2025 (1:0).
- Пять из семи своих последних матчей в Лиге Чемпионов "Атлетико" провел против английских команд, одержав лишь одну победу.
- "Атлетико" выиграл только два из 15 последних матчей против английских команд (3 ничьи, 10 поражений).
- "Юнайтед" выдал свой худший старт сезона во внутреннем чемпионате за 40 лет — лишь шесть очков в шести первых матчах.
- "Юнайтед" выиграл лишь два из восьми матчей в этом сезоне с учетом всех соревнований — против "Ипсвича" и "Сабаха".
- "Юнайтед" проиграл лишь один из 11 последних матчей против испанских команд (7 побед, 3 ничьи).
- "Юнайтед" еще не побеждал "Атлетико" в еврокубках (2 ничьи, 2 поражения).
- Opta оценивает шансы "Юнайтед" на победу в 29.7%, "Атлетико" — 46%.
"Юнайтед" не взял в Мадрид Люка Шоу и Кобби Майну, которые получили травмы в предыдущем матче. Также все еще отсутствуют Патрик Доргу, Нуссаир Мазрауи, Мануэль Угарте и Беньямин Шешко, но вернулся в строй Маттейс Де Лигт.
Лига Чемпионов. Общий этап. 3-й тур
"Атлетико" (Испания) — "Манчестер Юнайтед" (Англия)
Мадрид. Стадион "Рияд Эйр Метрополитано". 22:00
13.10.2026 07:00
Просмотров: 370
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила
Последние комментарии:
Ван Дейк советует "Сити" готовиться к враждебной атмосфере на каждом выездном матче
Источник: https://fapl.ru/posts/125012/
Ой как враждебно раздвинули свои рогатки подзалюпали ахахаха
(ответить)
Ну че прследний матч миши кривое6алова?
(ответить)
Это будет жоская порка,
Прям как болт Р. Нишанбаева будет пороть моего ишака cesc-fabregas4
(ответить)
Ой,как я подрываю пуканы местных нищих пенсоишаков)))
Короооль!
(ответить)
Гиганты АПЛ играют там где их место в Элите
Нищие пенсоишаки наблюдают с обвисшими ибалами и сасут
Ахахахаха местные нищие пенсоишаки,че не орете?!)
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий