Джеррард: "Манчестер Сити" отнял наши воспоминания"

Легенда "Ливерпуля" Стивен Джеррард обвинил "Манчестер Сити" в краже воспоминаний у своих соперников.

Недавно выяснилось, что 2009 по 2018 год "Сити" злостно нарушал правила финансового фейр-плей Премьер-Лиги. "Горожане" искусственно завысили свои доходы на 830 миллионов фунтов с помощью фиктивных спонсорских контрактов.



В сезоне 2013/14 "Ливерпуль" с Джеррардом как раз финишировали в Премьер-Лиге вторыми, позади взявшего титул "Сити".



Джеррарду не нужна эта медаль, однако Стивен сокрушается насчет упущенных воспоминаний, которые он и другие игроки могли получить, если бы "Сити" не жульничал.



"Кажется, есть правило о рассмотрении апелляции в течение 12 недель, поэтому нам нужно дождаться, чем все закончится".



"Но это может дойти до арбитража, и ты не знаешь, как долго это продлится. И это вызывает у меня разочарование. Это вызывает разочарование у всех. Сколько времени пройдет, прежде чем мы узнаем, виновны они или нет? Это определенно похоже на то, что они виновны".



"Не имею ничего личного против игроков "Манчестер Сити", потому что все они являются выдающимися игроками. Они пережили свой момент славы, который они заслужили... Я не тот, кто будет сидеть здесь и говорить, что принял бы отобранную у них медаль Премьер-Лиги или хотел бы ее".



"Думаю, я уже смирился с тем фактом, что так и не выиграл Премьер-Лигу, мне этого не хватило. Я смирился с этим".



"Я смирился с инцидентом, который случился со мной в концовке того сезона (когда Джеррард поскользнулся против "Челси"), и я слышал, что многие фанты "Сити" и звездные фанаты говорят: "Вы не можете отнять эти моменты у нас".



"Но что насчет воспоминаний, которые они отняли не только у меня и команды, за которую я играл, но и за период времени продолжительностью в девять или 10 лет?"



"Фанаты "Тоттенхэма", фанаты "Манчестер Юнайтед", фанаты "Эвертона", команды внизу, команды в кубковых турнирах, бывшие игроки "Сити", нынешние игроки и их владельцы — все, кто связан с "Сити", должны подумать о воспоминаниях, которые они могли отнять у всех остальных".



"Именно это я чувствую в данный момент. Если говорить о том, что я хочу сказать и насколько я хочу углубиться, то я хочу оставить свои собственные эмоции напоследок".



"Потому что то был тяжелый год (2013/14), концовка была тяжелой. Это не вина игроков "Сити", и я испытываю лишь уважение к своим партнерам по сборной Англии из "Сити" за их достижения, и я бы никогда не проявил неуважение к их достижением. Фанаты "Сити" здесь тоже не при чем".



"Но если их признают виновными или когда их признают виновными, они должны будут подумать об этом со временем. Уверен, это будет "когда", хотя они и отрицают свою вину".



"Они должны подумать об отдельных людях, командах и клубах, которые могли пострадать от упущенных воспоминаний, моментов и возможностей. Они должны подумать об этом".



"Потому что я поговорил об этом с несколькими высокопоставленными людьми из "Ливерпуля" на последнем матче, и я подумал: "Если бы это были мы, я бы не смог разговаривать с вами с глазу на глаз". Я так и сказал. Это был высокопоставленный руководитель, я не хочу называть его имя".



"Если бы это был "Ливерпуль", значит я был бы недостаточно хорош, чтобы выиграть финал Лиги Чемпионов (в 2005), а то был лучший вечер в моей жизни, или финал Кубка Англии в 2006".



"Если бы они запятнали или опорочили эти воспоминания, я бы не смог снова разговаривать с этими владельцами. Не смог бы".



"Если они не виноваты, то нет проблем. Если они не виноваты, то мои поздравления, вы молодцы. Они являются удивительными игроками по отдельности. Некоторыми из лучших в футболке "Сити", против кого я когда-либо играл".



"Но если эти владельцы или эти люди виноваты, как игрок может смотреть на них прежним образом? Как? Поэтому наказание должно быть правильным. Исторически, на будущее и в настоящем. Таково мое мнение", — цитирует Джеррарда Liverpool Echo.