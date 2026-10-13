В заключительном матче шестого тура Премьер-Лиги новичок дивизиона "Ковентри" разгромил "Ньюкасл" со счетом 4:1.

Лучшей команде прошлого сезона Чемпионшипа посчастливилось открыть счет уже на шестой минуте, когда Джек Рудони реализовал пенальти, назначенный за фол голкипера "сорок" Лукаша Горничека на Сидики Шерифе — 1:0.



В дальнейшем "Ньюкасл" играл расточительно, безуспешно пытаясь найти ответный гол, а едва начался второй тайм, как Шериф, подработав мяч, неотразимо пробил низом с дистанции — 2:0.



На 70-й минуте гости отыграли один гол. Не встретив сопротивления, Свен Ботман достиг границы штрафной площади и нанес пушечный удар в верхний угол ворот — 2:1.



Однако "камбэк" не удался. На 81-й минуте "сороки" ошиблись при выходе из обороны, случился перехват, и Эллис Симс ударом в касание из пределов штрафной восстановил прежнюю разницу в счете — 3:1.



А точку в матче на 86-й минуте поставил появившийся на замену Стивен Мфуни, который взял игру на себя, вошел в штрафную и пробил низом в дальний угол ворот — 4:1.



Благодаря этой победе "Ковентри" поднялся из зоны вылета, а "Ньюкасл" упустил возможность выйти на четвертое место в таблице.



"Ковентри" — "Ньюкасл". Отчет о матче