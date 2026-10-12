Ван Дейк советует "Сити" готовиться к враждебной атмосфере на каждом выездном матче

Капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк посоветовал "Манчестер Сити" готовиться ко враждебной атмосфере во время каждого своего выезда.

Победный матч против "Ливерпуля" в минувшее воскресенье (0:3) был первым для "Сити" с момента прогремевшего скандала с финансовыми нарушениями, выявленными у "горожан" с 2009 по 2018 год.



Трибуны "Энфилда" весь матч напоминали сопернику о жульничестве с помощью баннеров и кричалок, и Ван Дейк считает, что теперь это будет преследовать "Сити" везде.



"Думаю, каждый мог слышать это. Каждый мог выразить свои чувства, и я не думаю, что "Энфилд" — единственное место, где будет так, потому что у фанатов есть свои чувства. Но я не думаю, что это (выражать свои чувства) хорошая идея для игроков в данный момент времени".



"Процесс еще продолжается, поэтому я не думаю, что с моей стороны было бы умно комментировать это прямо сейчас. Но когда вердикт будет вынесен, я определенно поделюсь своим мнением".



"Нет, это не изменило мое отношение к нашему соперничеству, потому что я наслаждался нашим соперничеством, и это было замечательное соперничество на поле. А что случилось за пределами поля, это другие должны определить, поэтому давайте посмотрим", — цитирует Ван Дейка The Guardian.