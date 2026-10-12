Шоу и Майну не сыграют за "Юнайтед" против "Атлетико"
Защитник Люк Шоу и полузащитник Кобби Майну пропустят матч Лиги Чемпионов против испанского "Атлетико" из-за травм.
21-летний Майну целиком провел ничейный для "Юнайтед" матч Премьер-Лиги против "Тоттенхэма" в минувшую субботу (1:1), тогда как 31-летний Шоу был заменен в компенсированное время.
Оба игрока не были замечены на тренировке "Юнайтед" в понедельник утром и в Мадрид не полетели. Однако наставник "красных дьяволов" Майкл Кэррик пока не владеет информацией о степени повреждений.
"Они не приехали, у них обоих возникли проблемы во время матча в субботу. Мы работаем над этим, пытаясь понять, что там такое".
"В данный момент они не готовы к матчу завтра", — цитирует Кэррика официальный веб-сайт "Юнайтед".
Добавим, в лазарете "Юнайтед" также остаются Патрик Доргу, Нуссаир Мазрауи, Мануэль Угарте и Беньямин Шешко.
12.10.2026 21:00
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