Наставник "Арсенала" Микель Артета сообщил, что защитник Вильям Салиба приступил к тренировкам на траве.

Салиба не играет в футбол с матча своей сборной Франции против Испании в июле, когда у Вильяма обострилась беспокоившая его несколько месяцев проблема со спиной.



Салиба отказался от операции и получил продолжительное время на отдых, однако сейчас 25-летний защитник постепенно наращивает нагрузку.



В преддверии матча Лиги Чемпионов против "Лилля" Артета поведал, что Салиба уже "более недели" тренируется индивидуально вне помещения, и следующим шагом для Вильяма станет возвращение в общую группу.



"Мы контролируем его нагрузку, а также количество упражнений и тренировок, которые он может осилить подряд".



"Он подтягивает свою готовность до хороших стандартов, и давайте посмотрим, сможем ли мы вернуть его в общую группу в ближайшие недели. Там будет видно, когда он будет доступен для выбора".



"Ему все еще нужно несколько недель. Когда счет идет на недели, очень сложно сказать, будет он доступен до следующего международного перерыва или после. Это очень специфичная травма, как и процесс восстановления. Я не могу сказать вам точно", — цитирует Артету Sky Sports.