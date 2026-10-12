Кайседо рад вернуться к игре за "Челси"

Полузащитник "Челси" Мойсес Кайседо поделился своей радостью от возвращения на футбольное поле.

В минувшую субботу Кайседо вышел в стартовом составе "Челси" и сделал свой вклад в победу 5:1 над "Борнмутом", сыграв 72 минуты.



Ранее в этом сезоне Мойсес лишь отметился выходом против "Брайтона" в конце августа, когда ему потребовалась обратная замена.



По словам Кайседо, на сей раз у него не возникло никаких осложнений, если не считать усталости, поэтому Мойсес просто рад снова заниматься любимым делом.



"Так приятно, снова быть с командой, и нет способа вернуться лучше, чем одержать победу".



"Честно говоря, это было тяжелое время. Я не мог быть с командой, но теперь я, наконец, вернулся. Я просто хочу быть с командой в каждый момент, поэтому я рад вернуться".



"Честно говоря, я чувствую себя немного уставшим, ведь я долго не играл. Мне нужно быть осторожным, но я чувствую себя хорошо".



"Я наслаждаюсь пребыванием с командой, фанатами, всеми. Мы хотим продолжать трудиться, продолжать стараться, потому что нам нужно быть выше в таблице", — сообщил Кайседо Chelsea TV.