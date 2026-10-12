"Челси" уверен, что сможет купить Скотта в январе

"Челси" уверен, что сможет провернуть сделку по приобретению полузащитника "Борнмута" Алекса Скотта уже в зимнее трансферное окно.

"Челси" хотел заполучить Скотта еще минувшим летом, однако "Борнмут" с самого начала исключал продажу Алекса и предложение "синих" в 60 миллионов фунтов отклонил.



Сейчас у Скотта уже идет предпоследний год по действующему контракту. Алекс не собирается продлевать сотрудничество с "Борнмутом" и планирует уйти на повышение.



Ранее ожидалось, что "Борнмут" дождется следующего лета, прежде чем отпустит Скотта в большой клуб, однако TEAMtalk утверждает, что "Челси" готов попытать свою удачу уже в январе.



23-летний игрок сборной Англии может стать рекордной продажей "Борнмута". Сейчас таковой остается нападающий Антуан Семеньо, которого "вишенки" продали в "Манчестер Сити" за 62.5 млн. фунтов в январе 2026.



"Челси" собирается сделать заманчивое для "Борнмута" предложение и надеется воспользоваться тем, что переговоры о новом контракте Скотта находятся в тупике. Все это придется "синим" уверенности насчет заключения сделки.



Добавим, что в данный момент Скотт отсутствует с травмой бедра и пропустит до пяти недель.