Арбелоа в двух матчах от увольнения из "Фулхэма"

У главного тренера "Фулхэма" Альваро Арбелоа есть только два матча, чтобы избежать удаления.

В минувший уикенд "Фулхэм" провел очередной разочаровывающий матч. Открыв счет в гостях у "Ипсвича", затем "дачники" пропустили два поздних гола и в итоге потерпели поражение со счетом 2:1.



Этот результат обернулся понижением "Фулхэма" на самое дно Премьер-Лиги. Подопечные Арбелоа имеют в своем активе лишь два очка после шести матчей.



Как сообщает TEAMtalk, следующие два матча — против "Халла" дома и против "Ковентри" на выезде — будут определяющим для судьбы Арбелоа. Руководство лондонского клуба рассчитывает набрать минимум четыре очка против новичков Премьер-Лиги, иначе для Альваро наступят серьезные последствия.



При этом "Фулхэм" пока не вступал в переговоры с другими тренерами, несмотря на то, что различных специалистов связывают с этой работой.