О'Лири раскритиковал форму Сака

Легенда "Арсенала" Дэвид О'Лири раскритиковал текущую форму вингера "канониров" Букайо Сака.

В феврале "Арсенал" сделал Сака своим самым высокооплачиваемым игроком с зарплатой около 350,000 фунтов в неделю.



Однако после волевой победы "Арсенала" над "Лидсом" в минувшую субботу (2:1) О'Лири отметил, что Сака не играет на эти деньги, растеряв свою форму и падая на газон при малейшем контакте.



"Честно говоря, я не думаю, что он находится в своей лучшей форме. Мне действительно нравится этот парень".



"Но, наблюдая за тем, как он рос и как попал в команду, прежде чем все узнали, насколько он хорош, я думаю, что сейчас он падает слишком легко".



"Он не тот игрок, что был прежде, вне всяких сомнений".



"Он по-прежнему является игроком топ-уровня, но является ли он тем игроком, который получил этот великолепный новый контракт в "Арсенале" и стал одним из самых высокооплачиваемых игроков в стране? Я так не думаю в данный момент".



"Если он прибавит, "Арсенал" станет более мощной командой", — сообщил О'Лири talkSPORT.