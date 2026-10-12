О'Лири раскритиковал форму Сака
Легенда "Арсенала" Дэвид О'Лири раскритиковал текущую форму вингера "канониров" Букайо Сака.
В феврале "Арсенал" сделал Сака своим самым высокооплачиваемым игроком с зарплатой около 350,000 фунтов в неделю.
Однако после волевой победы "Арсенала" над "Лидсом" в минувшую субботу (2:1) О'Лири отметил, что Сака не играет на эти деньги, растеряв свою форму и падая на газон при малейшем контакте.
"Честно говоря, я не думаю, что он находится в своей лучшей форме. Мне действительно нравится этот парень".
"Но, наблюдая за тем, как он рос и как попал в команду, прежде чем все узнали, насколько он хорош, я думаю, что сейчас он падает слишком легко".
"Он не тот игрок, что был прежде, вне всяких сомнений".
"Он по-прежнему является игроком топ-уровня, но является ли он тем игроком, который получил этот великолепный новый контракт в "Арсенале" и стал одним из самых высокооплачиваемых игроков в стране? Я так не думаю в данный момент".
"Если он прибавит, "Арсенал" станет более мощной командой", — сообщил О'Лири talkSPORT.
12.10.2026 14:00
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