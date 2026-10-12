"Тоттенхэм" рад снова называться просто "Тоттенхэмом"

Спустя два года "Тоттенхэм" отказался от просьбы по переименованию своего клуба.

В ноябре 2024 "Тоттенхэм" представил новую айдентику своего бренда. Изменения коснулись эмблемы и используемого клубом шрифта.



Позже стало известно, что "Тоттенхэм" попросил у телевизионных компаний и медиа именовать клуб как "Тоттенхэм Хотспур" ("Tottenham Hotspur") или просто "шпоры" ("Spurs").



Однако сейчас "Тоттенхэм" пошел на попятную и отказался от своих требований. Лондонский клуб снова рад называться просто "Тоттенхэмом", без "шпорной" приставки, сообщает The Athletic.



Болельщики, которые приходят на домашние матчи команды Роберто Де Дзерби, теперь могут видеть на стадионе гигантскую надпись "This is Tottenham" ("Это "Тоттенхэм").