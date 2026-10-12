Невилл: "Игрокам "Юнайтед" нужно взять себя в руки"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл заявил, что "красным дьяволам" нужно взять себя в руки после разочаровывающего матча против "Тоттенхэма".

В минувшую субботу "Юнайтед" позволил находившемуся вдесятером сопернику уйти от поражения в компенсированное время.



Ничья 1:1 породила у Невилла большие вопросы к полузащите "Юнайтед", и Гари опасается, что дальше будет только хуже, если "красные дьяволы" не примут меры.



"Думаю, на Тилеманса и Майну мы насмотрелись достаточно. Я не говорю, что у них ничего не получится, потому что это, наверное, было бы слишком сурово, но я увидел достаточно, чтобы понять, что эта связка полузащитников не обладает необходимой динамикой для игры за этот клуб в Премьер-Лиге".



"Думаю, они оба являются хорошими игроками индивидуально. Но иногда так бывает, что игроки просто не могут сыграться вместе или не вполне подходят друг другу".



"Думаю, когда Балеба вышел в пару к Майну, это выглядело гораздо энергичнее".



"С этим нужно что-то поделать, а остальным из них нужно взять себя в руки, потому что им предстоят выезды к "Атлетико" Диего Симеоне и на "Элланд Роуд".



"Если вы не находитесь в полном порядке в душевном и физическом планах, вас обязательно разоблачат".



"У них есть пара дней, чтобы восстановиться, собраться после такого и продолжить идти вперед, потому что, если они опустят руки, это будут тревожные несколько недель", — сообщил Невилл Sky Sports.