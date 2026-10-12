"Халл" ожидает запросов по Цолакису

"Халл" ожидает запросов насчет своего голкипера Константиноса Цолакиса уже в следующем месяце.

В августе "Халл" потратил 17 миллионов фунтов на приглашение Цолакиса из "Олимпиакоса", с которым Константинос выступал в Лиге Чемпионов и выигрывал Лигу Европы.



Поэтому Цолакис длительное время находится на радаре у европейских клубов, а уверенным стартом своей карьеры в Премьер-Лиге 24-летний грек только подстегнул интерес к своей персоне.



Будучи новичком Премьер-Лиги, "Халл" проиграл лишь один из шести своих первых матчей и сейчас занимает восьмое место в таблице. Меньше "тигров" в дивизионе пропустили только пять команд.



The Sun ожидает, что уже с середины ноября заинтересованные клубы начнут обращаться насчет Цолакиса, надеясь переманить первого номера "Халла" в зимнее трансферное окно.



Среди возможных претендентов на Цолакиса называются даже "Ливерпуль" и "Тоттенхэм".