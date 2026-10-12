Каррагер призвал убрать Вирца из стартового состава "Ливерпуля"
Легенда "Ливерпуля" Джейми Каррагер считает, что плеймейкера Флориана Вирца стоит убрать из стартового состава "Ливерпуля".
Накануне Вирц не смог предотвратить домашнее поражение "Ливерпуля" со счетом 0:3 от "Манчестер Сити". Флориан был заменен сразу, как соперник забил свой первый гол на 65-й минуте.
За отведенное себе время Вирц не создал никаких угроз чужим воротам, и Каррагер считает, что "Ливерупль" больше не может терпеть столь беззубую игра в исполнении 23-летнего немца.
"Райан Гравенберх должен играть за этот "Ливерпуль". Он не очень хорошо начал сезон при новом тренере, но он может бегать, он может играть, он хорошо себя проявил в Премьер-Лиге, он становился победителем Премьер-Лиги, он был одним из выдающихся игроков".
"Мне просто жаль это говорить, но приобретение Флориана Вирца не сработало. Оно пока что не сработало, а Гравенберх не должен сидеть на скамейке, когда Вирц играет за "Ливерпуль".
"Мне сложно вспомнить хотя бы один матч, в котором он обеспечил "Ливерпулю" победу или был лучшим игроком. Он прибыл в Премьер-Лигу в статусе звезды. Я чувствовал, что он может стать своим Кевином Де Брюйне, который тащил "Манчестер Сити".
"Вирц здесь уже 55-60 матчей, это много, и я не вижу изменений. Вирц почти привык к тому, что каждую неделю он играет на этой позиции 10-го номера, и это должно прекратиться".
"Думаю, его нужно убрать из стартового состава. Я уже говорил это и собираюсь сказать снова".
"Я сказал, что "Ливерпуль" проводил хороший матч сегодня до красной карточки Гравенберха, но они не создали ни момента, поэтому в этом сезоне у "Ливерпуля" есть реальная проблема с тем, чтобы забивать голы и создавать моменты, а именно для этого был куплен Вирц. Он ничего не дает вам в оборонительном плане, и он ничего не дает вам на противоположном краю поля".
"Я не хочу, чтобы кто-либо сваливал это на парня или набрасывался на него с критикой, но я просто думаю, мы вправе сказать, что нам нужно больше, и мы не можем ждать".
"Я просто думаю, мы на той стадии, когда больше не можем ждать. Думаю, полузащите нужна ребалансировка, чтобы получать голы и результативные передачи и чтобы иметь бегущие ноги, рост и мощь. Гравенберх должен играть в этой команде", — сообщил Каррагер Sky Sports.
12.10.2026 08:00
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