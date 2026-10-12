Мареска: "Мы нуждались в такого рода победе"

Наставник "Манчестер Сити" Энцо Мареска заявил, что победа 0:3 над "Ливерпулем" — это именно то, в чем его клуб и нуждался.

В своем первом матче после прогремевшего скандала с финансовыми нарушениями "Сити" отправился на "Энфилд".



"Горожане" весьма робко начали этот матч Премьер-Лиги, однако удаление Райана Гравенберха во втором тайме позволило им перехватить инициативу и забить три безответных гола.



Мареска лишь может похвалить своих игроков, которые проявили стойкость в такой ситуации.



"Конечно, 0:3 на "Энфилде" — замечательный результат. Вся наша организация нуждалась в такого рода победе в этот момент, так что это хорошо для нас как для тренерского штаба, игроков, фанатов, организации. Такого рода победа хороша для всего клуба".



"В первом тайме у нас возникали небольшие сложности, потому что нам было непросто в силу различных причин, но мы трудолюбиво начали второй тайм, и я очень, очень рад набрать три очка".



"Красная карточка случилась очень вовремя. Затем Жереми (Доку) сместился с фланга и создал первый гол для Эрлинга (Холанда). Он очень помог. Игрокам было непросто, но они очень хорошо справились с ситуацией", — цитирует Мареску официальный веб-сайт "Сити".