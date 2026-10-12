Ираола ожидает, что Собослаи, Гакпо и Исак пропустят и следующий матч "Ливерпуля"

Главный тренер "Ливерпуля" Андони Ираола сомневается, что кто-либо из тройки Доминика Собослаи, Коди Гакпо и Александера Исака вернется к матчу Лиги Чемпионов против австрийского ЛАСКа в среду.

Напомним, Исак и Гакпо получили травмы в своих сборных в недавний международный перерыв, тогда как состояние Собослаи ухудшилось уже после возвращения в расположение "Ливерпуля".



Все трое пропустили матч Премьер-Лиги против "Манчестер Сити" в воскресенье, и после поражения 0:3 Ираола признался, что пока не ожидает хороших новостей.



"Дом вернулся из своей сборной с напряжением, переутомлением. Мы давали ему поблажки на тренировках и старались беречь его, но он не чувствовал себя нормально".



"Это нечто очень небольшое, но теперь мы играем четыре матча в течение 10 дней, так что ему будет сложно вернуться, ведь мы улетаем в Австрию через два дня. Я не думаю, что кто-либо из травмированных игроков вернется, это было бы сложно", — цитирует Ираолу The Athletic.