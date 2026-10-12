Каррагер — о разгроме от "Сити": "Один из лучших матчей "Ливерпуля" в сезоне"

Экс-защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер считает, что против "Манчестер Сити" "красные" провели один из своих лучших матчей в этом сезоне, несмотря на поражение.

В воскресенье "Ливерпуль" потерпел домашнее поражение 0:3 от лидирующего в Премьер-Лиге "Сити".



По мнению Каррагера, "Ливерпуль" показал достойный футбол и надежно оборонялся, однако беззубая игра команды Андони Ираолы впереди тревожит Джейми.



"Думаю, это был один из лучших матчей, что я видел в исполнении "Ливерпуля" в этом сезоне".



"Но говоря о том, что это был один из лучших матчей в их исполнении, стоит также сказать, что они все равно не создали никаких моментов".



"Наверное, большая проблема для Ираолы в том, что происходит обратное, нежели болельщики "Ливерпуля" и я ожидали. Я больше ожидал, что это будет больше похоже на матч с "Ньюкаслом": игра от ворот до ворот, голы с обеих сторон".



"Ливерпуль" выглядел немного надежнее в последних четырех-пяти матчах при новом тренере, но они очень редко выглядели, словно могут много создать или много забить. Я думал, что здесь будет наоборот", — сообщил Каррагер Sky Sports.