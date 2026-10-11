Мареска призвал "Сити" "создать шум" с помощью побед в матчах

Наставник "Манчестер Сити" Энцо Мареска призвал свою команду "создать шум" как ответ на шумиху насчет финансовых нарушений.

В своем первом матче после прогремевшего скандала с финансовыми нарушениями "Сити" разгромил на выезде "Ливерпуль" со счетом 0:3, оформив свою шестую подряд победу на старте нового сезона Премьер-Лиги.



По мнению Марески, это лучший ответ на враждебную атмосферу, создаваемую соперниками по Премьер-Лиге и их фанатами, особенно в выездных матчах.



"Игрокам было непросто после таких двух-трех недель, но они очень хорошо совладали с ситуацией. Посреди недели я сказал, что нам нужно научиться справляться со внешним шумом, учитывая ситуацию. Шум будет всегда, поэтому нам нужно научиться справляться с этим, а одновременно нам нужно стараться самим создавать шум с помощью побед в матчах, и именно это мы сделали сегодня".



"В конце матча наши фанаты распевали песни, поэтому шум исходил от нас, а не от окружения. Шум будет во всех выездных матчах, и нам нужно научиться с этим справляться. Наш шум — это наши песни в концовке, наши фанаты, и именно это должно быть нашей целью в данный момент", — цитирует Мареску The Independent.