Ираола считает ошибкой удаление Гравенберха против "Сити"

Главный тренер "Ливерпуля" Андони Ираола раскритиковал решение рефери Криса Каваны удалить полузащитника Райана Гравенберха за две желтые карточки против "Манчестер Сити".

Гравенберх покинул поле "Энфилда" на 62-й минуте, что стало переломным моментом воскресного матча Премьер-Лиги на "Энфилде". Получив численное преимущество, "Сити" забил три гола и одержал победу 0:3.



Свою первую желтую карточку Гравенберх получил за фол на Эллиоте Андерсоне в начале второго тайма, и Ираола убежден, что здесь Кавана ошибся.



"Думаю, с анализом матча все довольно ясно. Думаю, мы сыграли две разных игры: одну до красной карточки и одну после красной карточки".



"Думаю, первый фол Райана никак не заслуживал желтой карточки. В такого рода матчах тебе могут наступить на большой палец или вроде того, это мелочи".



"Рефери даже не сразу дал свисток. Он позволил игре продолжиться, и Эллиот Андерсон сделал пару шагов, после чего решил упасть".



"Я не знаю, почему затем рефери показал желтую карточку, потому что это не та ситуация, в которой команда лишается преимущества. Девять наших игроков были позади мяча, это случилось в середине поля, никакой опасности там не было".



"Рефери сам создал себе проблемы", — цитирует Ираолу Liverpool Echo.



