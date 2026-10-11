Холанд: "Прекрасный момент, который останется с нами надолго"

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд заявил, что победа над "Ливерпулем" надолго запомнится его команде.

В своем первом матче после прогремевшего скандала с финансовыми нарушениями "Сити" разгромил "Ливерпуль" на "Энфилде" со счетом 0:3.



Холанд рад, что его команда не дрогнула в столь сложной атмосфере и столь сложном месте, и испытывает гордость за партнеров по "Сити".



"Для каждого человека, который имеет отношение к "Манчестер Сити", и каждого фаната это прекрасный момент, который останется с нами надолго".



"Это было тяжело, это было сложно, но мы показали удивительный характер, на всех участках поля. Я так горжусь всеми".



"Сюда всегда тяжело приезжать, как в этом можно убедиться, глядя на статистику. В эру Пепа (Гвардиолы) и Клоппа это было тяжело для обеих команд, всегда тяжело".



"Важно оставаться сильными духом, сплоченными и делать то, что мы можем делать, а это — играть в хороший футбол и сражаться вместе. Это единственное, что мы можем", — сообщил Холанд Sky Sports.