"Манчестер Сити" разгромил "Ливерпуль"
"Манчестер Сити" разгромил на выезде "Ливерпуль" со счетом 0:3, продлив свою 100-процентную серию на старте нового сезона.
Из-за травм "красные" недосчитались Доминика Собослаи, Коди Гакпо и Александера Исака. Поэтому с первых минут появились Райан Гравенберх, Виктор Муньос и Льюис Кумас.
В стартовый состав "горожан" вернулся Нико О'Райли, заменив Йошко Гвардиола.
Гости осторожно и даже робко начали матч, хотя в обороне действовали надежно и не позволяли сопернику создавать опасные моменты, несмотря на оказываемое давление и значительное преимущество по владению и территории.
Первого опасного момента пришлось ждать полчаса. Муньос сыграл в стенку с Флорианом Вицем и пробил с правого края штрафной, но лишь всколыхнул сетку со внешней стороны.
Вскоре Алексис Макаллистер пытался пробить, стоя спиной к воротам, но слегка промахнулся. "Сити" ответил на это дальним ударом Энцо Фернандеса, однако Алиссон без проблем забрал мяч.
Второй тайм начался с хороших ударов Кумаса и Макаллистера, но в первом случае надежно сыграл Джанлуиджи Доннарумма, а во втором мяч прошел мимо.
На 60-й минуте о своем присутствии на поле, наконец, напомнил Эрлинг Холанд, который вышел на Алиссона, но направил мяч мимо ворот.
Спустя две минуты "Ливерпуль" остался вдесятером, потому что Гравенберх сфолил на Жереми Доку получил вторую желтую карточку.
"Горожане" без промедления реализовали численное преимущество. Удар Доку был заблокирован Макаллистером, но мяч удачно отскочил к Холанду в штрафной, и Эрлинг пробил в касание — 0:1.
Не успев опомниться, "красные" пропустили второй гол. Доку вошел в штрафную по левому краю, на резком движении избавился от опеки Муньоса и закрутил мяч в дальний верхний угол ворот — 0:2.
Гости просто не выпускали мяч и на 78-й минуте сделали разницу в счете крупной. Гвардиол пяткой отдал передачу в штрафной на Райана Шерки, тот усадил на пятую точку Джереми Фримпонга и поразил ворота — 0:3.
"Сити" без проблем довел дело до победы, а у "Ливерпуля" даже не было моментов, чтобы размочить счет, за исключением неудачной попытки Макаллистера.
Выход Доку на замену и удаление Гравенберха в корне изменили течение матча, который "Сити" начинал весьма робко. У Андони Ираолы просто не нашлось игроков на скамейке, чтобы усилить игру.
"Ливерпуль" — "Манчестер Сити". Отчет о матче
11.10.2026 20:25
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Последние комментарии:
Изнасиловали портовых бомжей на их же полудырявом стадике. Лyзepxyйские терпилы снова забились под шконарь и только еле скулят)
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хлюпики
как разроченная пи3да
хлюп-хлюп-хлюп
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Челсей вернулся со сборной и проехался катком по сопернику, Мах задоминировал Сингапур, так еще и абсолютно ебанутых и обоссаных последствий снохачества в портовой помойке накуканили полупенсы. Хороший уикенд
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это чемпионат судей а не футболистов смотреть не интересно
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АРЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ.
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где моя сучка и бабуська? чёт притихли))
09.10.2026 16:52 #
dexter
Нет футбола - народ отдыхает. Это вы с дрочильдой - два безработных, сезонных наймита. А у остальных - ЖИЗТЬ!
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опять вылезут из ридонли в день без футбола (без унижения подзалуплей) и расскажут, какой судья педик
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У псины в очке лимонка))
«Яндекс» ограничил скачивание файлов из облачного хранилища «Яндекс Диск», чтобы «сохранить работоспособность» других сервисов после сбоя из-за атаки на дата-центр
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Голубые вполне могут взять титул, если отмажутся от снятия очков. Очень напоминает первый сезон слота, который получил готовый чемпионский проект от клоппа..так и сейчас маруська получил готовый проект от пеппы
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Засудили ахахахах
Блять подзалупали такие смешные))))))я вахуе сосити причмокивая и не скулите
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снова судейка манчестерский убил ЛФК. Уже который раз это дерьмо=Кавана портит футбол.
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Как я никто не разбирается в футболе
Не зря Король
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мда, играли лучше до удаления, но удаление и замена доку решила исход. Араухо почему то словно боится играть 1в1, его легко пройти, но он хорош в линии, эх состав в атаке очкнь инертен, нету понимания друг с другом, очень много работы, нужно улучшать атаку, но как, едем дальше.
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Просто представьте накупить игроков атаки на 600 лямов, а ваш лучший и самый стабильный игрок атаки это гакпа, которую кекстер уже 2 года сливает)
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Ниче, в следующем сезоне ираола оформит анбиттен, уехехехе
По факту игра была равна. До красной . Хз чо тут с ираолы хотеть, ему накупили говна, половина из которого поломана. На поле середняки и чудак из академии
Спорт директорат ливапю в тюрягу за трансферы последних 2 лет.
Это просто преступление. Насколько же атака ливапю середняковая, поголовно....
Судья убил игру красной. Там супер дискусионная вторая жк. Ну сфолил...ну на своей полов не поля, не грубости. Как первая жк ок, но как вторая это слишком . Но и до этого ливерпуль доходил до атаки, а там мрак конвульсионный
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Никчемный середняк с никчемный физруком уровня 5 мест...
Вот и все - защита днища и манекен Дейк, который кроме воздуха вездее сосет...
Средняя линия мусор.
НАпадения мусор....
Типичная обосцанная игра андердогов - биться боротся бодатся - когда за такие деньги надо играть...
Идет атака прострел вникуда и все...Или рандом бьет на удачу...
ЛФК проебалл на классе - все голы забили класные игроки - на паузе, на скилле делая так как они задумали в моменте...
У меня никаких нет претезний к человеку 1,5 ростом который не может сделать данк в баскетбольное кольцо... Это нереально...Его уровень не для этого...
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Судья - Казёль. Итак без трёх игроков играем, так он ещё четвёртого удалил, говнюк
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Заслуженная победа. У Ман Сити состав на порядок сильнее. С Кумысами и Ньонями такого противника не одолеть.
(ответить)
Обоссали портовых бомжей
Собослаи вообще зассал на матч выйти, знал что от струи не спрячется
(ответить)
Написяли полный рот портовым защеканам. Деньги правят АПЛ, кто богат, тот и чемпион
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Не зря Король
Люблю себя
v-0987654321
Ща Ливер удаления и счет 0:2
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11.10
Источник: https://fapl.ru/posts/124977/?c=1#c8223169
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