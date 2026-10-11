"Манчестер Сити" разгромил "Ливерпуль"

"Манчестер Сити" разгромил на выезде "Ливерпуль" со счетом 0:3, продлив свою 100-процентную серию на старте нового сезона.

Из-за травм "красные" недосчитались Доминика Собослаи, Коди Гакпо и Александера Исака. Поэтому с первых минут появились Райан Гравенберх, Виктор Муньос и Льюис Кумас.



В стартовый состав "горожан" вернулся Нико О'Райли, заменив Йошко Гвардиола.



Гости осторожно и даже робко начали матч, хотя в обороне действовали надежно и не позволяли сопернику создавать опасные моменты, несмотря на оказываемое давление и значительное преимущество по владению и территории.



Первого опасного момента пришлось ждать полчаса. Муньос сыграл в стенку с Флорианом Вицем и пробил с правого края штрафной, но лишь всколыхнул сетку со внешней стороны.



Вскоре Алексис Макаллистер пытался пробить, стоя спиной к воротам, но слегка промахнулся. "Сити" ответил на это дальним ударом Энцо Фернандеса, однако Алиссон без проблем забрал мяч.



Второй тайм начался с хороших ударов Кумаса и Макаллистера, но в первом случае надежно сыграл Джанлуиджи Доннарумма, а во втором мяч прошел мимо.



На 60-й минуте о своем присутствии на поле, наконец, напомнил Эрлинг Холанд, который вышел на Алиссона, но направил мяч мимо ворот.



Спустя две минуты "Ливерпуль" остался вдесятером, потому что Гравенберх сфолил на Жереми Доку получил вторую желтую карточку.



"Горожане" без промедления реализовали численное преимущество. Удар Доку был заблокирован Макаллистером, но мяч удачно отскочил к Холанду в штрафной, и Эрлинг пробил в касание — 0:1.



Не успев опомниться, "красные" пропустили второй гол. Доку вошел в штрафную по левому краю, на резком движении избавился от опеки Муньоса и закрутил мяч в дальний верхний угол ворот — 0:2.



Гости просто не выпускали мяч и на 78-й минуте сделали разницу в счете крупной. Гвардиол пяткой отдал передачу в штрафной на Райана Шерки, тот усадил на пятую точку Джереми Фримпонга и поразил ворота — 0:3.



"Сити" без проблем довел дело до победы, а у "Ливерпуля" даже не было моментов, чтобы размочить счет, за исключением неудачной попытки Макаллистера.



Выход Доку на замену и удаление Гравенберха в корне изменили течение матча, который "Сити" начинал весьма робко. У Андони Ираолы просто не нашлось игроков на скамейке, чтобы усилить игру.



"Ливерпуль" — "Манчестер Сити". Отчет о матче