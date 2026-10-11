Ламменс: "Мы дали "Тоттенхэму" слишком много свободы"

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Сенне Ламменс заявил, что его команда дала слишком много свободы находившемуся вдесятером "Тоттенхэмом".

Открыв счет против "Тоттенхэма" во втором тайме, вскоре "Юнайтед" получил численное преимущество, но вместо того, чтобы воспользоваться ситуацией, пропустил ответный гол в компенсированное время и остался без победы.



После ничьей 1:1 Ламменс посетовал, что его команде нельзя было давать "Тоттенхэму" такую свободу действий. Результат очень расстраивает Сенне.



"Временами футбол может быть жесток. Случаются взлеты и падения, особенно в такого рода матче".



"В первом тайме важно было выстоять. Мы сплотились, мы не показывали своей лучшей игры, особенно с мячом, но мы сражались и обеспечили себе возможность переломить игру во втором тайме, что мы и сделали. Мы оказались в положении, как того и хотели".



"В прошлом мы выиграли много матчей, находясь вдесятером, но вы также знаете, что можете оказаться в непростой ситуации, играя против команды, которая вдесятером, потому что им нечего терять, и они знают это. Вы хотите сразу прикончить интригу и забить еще один гол — или хотя бы не давать сопернику моментов".



"Думаю, именно в этом мы ошиблись. Мы дали им слишком много свободы для созданиях этих моментов, а когда это происходит, достаточно одной подачи, одного удобного отскока, чтобы забить так, как сделали они. Поэтому да, это очень обидно", — сообщил Ламменс MUTV.