Собослаи пропускает матч против "Сити" из-за травмы

Ведущий полузащитник "Ливерпуля" Доминик Собослаи пропускает матч Премьер-Лиги против "Манчестер Сити" в воскресенье по причине травмы.

В воскресенье утром Собослаи не был замечен среди игроков "Ливерпуля" в отеле, где остановилась команда Андони Ираола перед важнейшим матчем.



Собослаи не оказалось ни в стартовом составе, ни среди запасных "Ливерпуля", и The Athletic утверждает, что это связано с травмой задней поверхности бедра у 25-летнего венгра.



Таким образом, Собослаи стал очередной большой потерей "Ливерпуля", который за время международного перерыва потерял с травмами Коди Гакпо и Александера Исака.