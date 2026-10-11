Собослаи пропускает матч против "Сити" из-за травмы
Ведущий полузащитник "Ливерпуля" Доминик Собослаи пропускает матч Премьер-Лиги против "Манчестер Сити" в воскресенье по причине травмы.
В воскресенье утром Собослаи не был замечен среди игроков "Ливерпуля" в отеле, где остановилась команда Андони Ираола перед важнейшим матчем.
Собослаи не оказалось ни в стартовом составе, ни среди запасных "Ливерпуля", и The Athletic утверждает, что это связано с травмой задней поверхности бедра у 25-летнего венгра.
Таким образом, Собослаи стал очередной большой потерей "Ливерпуля", который за время международного перерыва потерял с травмами Коди Гакпо и Александера Исака.
11.10.2026 18:00
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