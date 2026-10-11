"Юнайтед" принял решение по Кэррику

"Манчестер Юнайтед" решил не увольнять своего главного тренера Майкла Кэррика после ничьей 1:1 против "Тоттенхэма".

Накануне "Юнайтед" пропустил ответный гол уже в компенсированное время, причем "Тоттенхэм" в тот момент находился вдесятером после удаления Родриго Бентанкура.



Разумеется, "Олд Траффорд" встретил финальный свисток гулом негодования, а Кэррик признался, что его "ранит" такое отношение болельщиков.



Таким образом, теперь "Юнайтед" имеет всего шесть очков после шести первых матчей в Премьер-Лиге, и это худший старт сезона для "красных дьяволов" в чемпионате с 1986 года.



Однако этот результат не поколебал поддержку, которую имеет Кэррик в клубе. Как утверждает TEAMtalk, боссы "Юнайтед" не считают, что их команда играет так уж плохо.



Поэтому увольнение Кэррику пока не грозит, несмотря на то, что в "Юнайтед" недовольны своим пребыванием в нижней половине таблицы Премьер-Лиги.