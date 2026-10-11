Невилл ожидает, что "Тоттенхэм" начнет подниматься в таблице Премьер-Лиги

Тоттенхэм Эксперт Sky Sports Гари Невилл ожидает, что вскоре "Тоттенхэм" начнет подниматься в таблице Премьер-Лиги.

Накануне "Тоттенхэм" только в компенсированное время ушел от поражения против "Манчестер Юнайтед". Ничья 1:1 оставила "шпор" в зоне вылета Премьер-Лиги.

Однако на Невилла произвела игра команды Роберто Де Дзерби, и Гари ожидает, что рано или поздно это отобразится на турнирном положении.

"Вообще-то, если "Тоттенхэм" сможет сохранить этот уровень игры и свое отношение к матчу, они одержат много побед и забьют много голов".

"Я бы не сказал что они точно взлетят вверх в таблице, но я правда думаю, что "Тоттенхэм" начнет постепенно подниматься к топ-6, топ-8 в ближайшие пару месяцев".

"Думаю, мы начнем видеть некоторого рода движение в таблице, у меня есть такое ощущение", — сообщил Невилл Sky Sports.





Метки Невилл, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 11.10.2026 16:00

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