"Арсенал" приближается к новым контрактам с Райсом, Эдегором и Тимбером

"Арсенал" надеется окончательно согласовать новые контракты сразу с тремя своими игроками во время следующего международного перерыва.

В минувший международный перерыв "Арсенал" окончательно уладил вопрос с будущим своего главного тренера Микея Артеты и его штаба.



По информации TEAMtalk, далее "Арсенал" сосредоточится на полузащитнике Деклане Райсе, капитане Мартине Эдегоре и защитнике Юрриене Тимбере.



Переговоры с каждым из перечисленных игроков ведутся уже несколько месяцев, и спортивный директор "Арсенала" Андреа Берта надеется согласовать оставшиеся детали в ближайшие недели.



Действующие контракты Райса, Эдегора и Тимбера истекают в 2028 году, поэтому новые сделки с этими игроками имеют большое значение для планирования "Арсенала" на будущее.