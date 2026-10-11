"Арсенал" приближается к новым контрактам с Райсом, Эдегором и Тимбером
"Арсенал" надеется окончательно согласовать новые контракты сразу с тремя своими игроками во время следующего международного перерыва.
В минувший международный перерыв "Арсенал" окончательно уладил вопрос с будущим своего главного тренера Микея Артеты и его штаба.
По информации TEAMtalk, далее "Арсенал" сосредоточится на полузащитнике Деклане Райсе, капитане Мартине Эдегоре и защитнике Юрриене Тимбере.
Переговоры с каждым из перечисленных игроков ведутся уже несколько месяцев, и спортивный директор "Арсенала" Андреа Берта надеется согласовать оставшиеся детали в ближайшие недели.
Действующие контракты Райса, Эдегора и Тимбера истекают в 2028 году, поэтому новые сделки с этими игроками имеют большое значение для планирования "Арсенала" на будущее.
11.10.2026 15:00
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