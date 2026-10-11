"Юнайтед" — наиболее заинтересованный в Альфонсо Дэвисе клуб

"Манчестер Юнайтед" проявляет наиболее серьезный интерес к левому защитнику немецкой "Баварии" Альфонсо Дэвису.

Дэвиса связывали с уходом из "Баварии" еще в 2025 году. Альфонсо настойчиво сватали в "Реал", но вместо этого игрок заключил новый пятилетний контракт с "Баварией".



Однако сейчас будущее Дэвиса вновь стало предметом спекуляций. По информации Fussball News, "Юнайтед" — наиболее заинтересованный в Альфонсо клуб Премьер-Лиги.



25-летний канадец, к расставанию с которым "Бавария" открыта, также находится на радаре у "Ливерпуля", "Манчестер Сити", "Арсенала", "Реала" и "Барселоны".



"Юнайтед" уже установил контакт с представителями Дэвиса и будет вынужден раскошелиться на 51-55 миллионов фунтов для приобретения Альфонсо в следующем году.