"Юнайтед" — наиболее заинтересованный в Альфонсо Дэвисе клуб
"Манчестер Юнайтед" проявляет наиболее серьезный интерес к левому защитнику немецкой "Баварии" Альфонсо Дэвису.
Дэвиса связывали с уходом из "Баварии" еще в 2025 году. Альфонсо настойчиво сватали в "Реал", но вместо этого игрок заключил новый пятилетний контракт с "Баварией".
Однако сейчас будущее Дэвиса вновь стало предметом спекуляций. По информации Fussball News, "Юнайтед" — наиболее заинтересованный в Альфонсо клуб Премьер-Лиги.
25-летний канадец, к расставанию с которым "Бавария" открыта, также находится на радаре у "Ливерпуля", "Манчестер Сити", "Арсенала", "Реала" и "Барселоны".
"Юнайтед" уже установил контакт с представителями Дэвиса и будет вынужден раскошелиться на 51-55 миллионов фунтов для приобретения Альфонсо в следующем году.
11.10.2026 14:00
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Достаточно чёрный, для чупа чупси
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