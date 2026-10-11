Алонсо "не имеет отношения" к обилию быстрых голов "Челси"

Главный тренер "Челси" Хаби Алонсо заявил, что он не имеет отношения к обилию быстрых голов у его команды на старте нового сезона Премьер-Лиги.

Накануне "Челси" разгромил "Борнмут" со счетом 5:1, свои первые два гола забив в течение первых трех минут матча.



Аналогичным образом "Челси" забивал быстрые голы против "Халла", "Арсенала", "Брайтона" и "Фулхэма", но происходило это отнюдь не по указанию Алонсо.



"Я здесь не при чем, поэтому у меня нет ответа".



"Мы всегда говорим: "Давайте постараемся хорошо начать матч, с хорошей энергией". Со мной еще никогда не было, чтобы за столь короткий период времени команда забивала так много быстрых голов. Давайте посмотрим, сможем ли мы продолжать делать это".



"Но после голов много других вещей должно произойти. Возможно, я бы предпочел забивать первый гол на последней минуте. Надеюсь, однажды это случится", — цитирует Алонсо Sky Sports.