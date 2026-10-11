Невилл рассказал, как следует наказать "Сити"

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл поделился своим мнением о том, как следует наказать "Манчестер Сити" за финансовые нарушения.

По мнению Невилла, в отношении "Сити" стоит принять санкции, которые будут действовать несколько лет. Также Гари предлагает забрать у "горожан" трофеи и изгнать владельцев клуба, несмотря на возможные последствия.



"Думаю, владельцы должны уйти, трофеи за указанный период следует снять, а также должно быть наказание сроком на несколько лет".



"Владельцам и руководителям будет сложно удержаться на своих местах, если к ним будут применяться те же критерии, как постоянно применяются ко мне как к директору и владельцу".



"Я разговаривал с фанатом "Сити" этим утром, и он сказал, что болельщики собираются надеть ретро-форму в воскресенье, чтобы показать, что они любят клуб и готовы последовать за ним куда угодно. Если так и будет, то удачи им".



"Но я могу понять, почему Премьер-Лига, политики и регуляторы обеспокоены насчет эффекта от ухода владельцев. Для клуба, города и восточной стороны Манчестера экономические последствия будут огромными. Таков контекст, хотя я ясно выразился насчет наказания, которое, по моему мнению, должно последовать", — сообщил Невилл Sky Sports.