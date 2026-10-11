Кэррик "глубоко разочарован" ничьей с "Тоттенхэмом"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик признался, что "глубоко разочарован" упущенной победой против "Тоттенхэма".

Ответный гол против "Тоттенхэма" подопечные Кэррика пропустили уже в компенсированное время, когда соперник был вдесятером.



Ничья 1:1 ознаменовала худший старт "Юнайтед" в сезоне с 1986 года, однако Кэррик не чувствует, что игроки его подвели.



"Конечно, я глубоко разочарован результатом. Игра произвела смешанное впечатление. Я не рад количеством очков, которые мы пока что имеем. От этого не спрятаться. Думаю, в паре деталей могло быть по-другому здесь или там, но реальность такая, какая есть, и мы должны принять это. Нам нужно направить свои дела в позитивное русло и сделать это довольно быстро, это вполне очевидно".



"Я не чувствую, что игроки меня подвели, потому что ошибки могут случаться. Вы можете совершать ошибки, обстоятельства могут быть против вас. Я сам совершал ошибки в матчах, и дело не в том, что я всех подводил. У всех нас есть стандарты, у всех нас есть уровни, у игроков есть уровни и стандарты, и когда что-то идет не так, они это признают", — цитирует Кэррика The Guardian.