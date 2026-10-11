Соланке: "Я должен был делать хет-трик"

Нападающий "Тоттенхэма" Доминик Соланке заявил, что должен был забивать гораздо больше голов против "Манчестер Юнайтед".

Именно Соланке своим голом в компенсированное время избавил "Тоттенхэм" от поражения в матче Премьер-Лиги на "Олд Траффорд" накануне (1:1), причем на тот момент "шпоры" играли вдесятером.



После матча Соланке посетовал на плохую реализацию, но выразил надежду, что "Тоттенхэм" продолжит показывать столь доминирующий футбол с обилием моментов.



"В первом тайме мы доминировали. Мы были недостаточно эффективны, и это творится с нами весь сезон. Мы могли вести с перевесом в несколько голов. Мы возьмем это очко".



"Мы показали великолепный характер. Несколько раз мы не реагировали правильным образом, когда пропускали гол, но сегодня мы проявили бойцовский дух и стойкость".



"Я должен был делать хет-трик. Я был недостаточно эффективен. Я знаю это. Но я продолжу стараться. Я выходил на правильные позиции, чтобы забить".



"Я впервые был капитаном этого замечательного клуба. А также впервые забил как капитан. Это нечто, что я запомню до конца своей карьеры".



"Это должно стать отправной точкой. Мы еще не были так хороши. Надеюсь, это начало чего-то хорошего", — сообщил Соланке Sky Sports.