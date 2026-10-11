Алонсо: "Более чем рады за Хендерсона"

Главный тренер "Челси" Хаби Алонсо похвалил своего полузащитника Джордана Хендерсона, сделавшего дубль против "Борнмута".

Появившись в стартовом составе на победный для "Челси" матч Премьер-Лиги в субботу (4:1), 36-летний Хендерсон уже на второй минуте открыл счет роскошным дальним ударом.



Также именно Джордан установил окончательный счет, закрутив мяч со штрафного на 70-й минуте, однако ветеран порадовал Алонсо не только своими голами.



"Мы подписали его для всего, и если он может забивать по два красивых гола, как сделал это сегодня, мы более чем рады за него".



"Но, помимо голов, он сделал много хороших вещей. Если убрать голы, то это была очень хорошая игра в полузащите. Он всегда участвовал в действиях, давал решения своим партнерам по команде тем, как он играет и как взаимодействует с игроками вокруг".



"Сегодня была совершенная игра. Мы контролировали игру большую часть матча, чему я рад".



"Мы показали хорошую стабильность. В обороне возникла пара ситуаций в первом тайме, а также мы утратили контроль на восемь минут во втором, когда пропустили гол и пока не сделали счет 4:1. Но в целом я доволен контролем и игрой. Есть много позитивных вещей, чтобы позаимствовать на будущее", — цитирует Алонсо официальный веб-сайт "Челси".