Кэррика "ранит" гул негодования фанатов "Юнайтед"

Майкл Кэррик Наставник "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик признался, что ему не было приятно услышать недовольный гул с трибун "Олд Траффорд" после окончания матча против "Тоттенхэма".

В субботу "Юнайтед" сыграл вничью 1:1 с "Тоттенхэмом", который свой ответный гол забил вдесятером в компенсированное время.

Финальный свисток в этом матче Премьер-Лиги был встречен домашними болельщиками гулом негодования, к чему Кэррик относится с пониманием, хотя это ему и не нравится.

"Это не может быть приятно. Конечно, я понимаю разочарование. У нас должно было быть больше очков, больше побед. Реальность такая, как есть, и я отношусь к этому с пониманием".

"Это ранит. Мы очень переживаем, порой — чересчур, и у нас выходит наоборот".

"Нам определенно не все равно. Парни собрались и вернули себе контроль над игрой во второй тайме. Это показывает, как сильно они хотят делать правильные вещи, чтобы выигрывать матчи".

"Таков период, который мы переживаем в данный момент. Нам определенно нужно потрудиться, чтобы преодолеть это. Путь к успеху иногда лежит через страдания. Мы должны делать вещи правильно", — цитирует Кэррика talkSPORT.





Метки болельщики, Кэррик, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 11.10.2026 00:05

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  1. zhanik7 11.10.2026 00:31 # zhanik7
    А что ты хотел!? Игры нет! Команда УГ! Пешеходы!

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