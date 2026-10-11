Кэррика "ранит" гул негодования фанатов "Юнайтед"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик признался, что ему не было приятно услышать недовольный гул с трибун "Олд Траффорд" после окончания матча против "Тоттенхэма".

В субботу "Юнайтед" сыграл вничью 1:1 с "Тоттенхэмом", который свой ответный гол забил вдесятером в компенсированное время.



Финальный свисток в этом матче Премьер-Лиги был встречен домашними болельщиками гулом негодования, к чему Кэррик относится с пониманием, хотя это ему и не нравится.



"Это не может быть приятно. Конечно, я понимаю разочарование. У нас должно было быть больше очков, больше побед. Реальность такая, как есть, и я отношусь к этому с пониманием".



"Это ранит. Мы очень переживаем, порой — чересчур, и у нас выходит наоборот".



"Нам определенно не все равно. Парни собрались и вернули себе контроль над игрой во второй тайме. Это показывает, как сильно они хотят делать правильные вещи, чтобы выигрывать матчи".



"Таков период, который мы переживаем в данный момент. Нам определенно нужно потрудиться, чтобы преодолеть это. Путь к успеху иногда лежит через страдания. Мы должны делать вещи правильно", — цитирует Кэррика talkSPORT.