Алонсо объяснил, почему Джеймс пропустил матч с "Борнмутом"

Наставник "Челси" Хаби Алонсо объяснил, почему его капитан Рис Джеймс пропустил победу 5:1 против Борнмута".

Не сумев откликнуться на вызов в сборную Англии в этот международный перерыв, на прошлой неделе 26-летний Джеймс вернулся к тренировкам.



И буквально на последней тренировке "Челси" перед субботним матчем Премьер-Лиги у Джеймса возникли проблемы с коленом, из-за чего Риса не оказалось в заявке "сиеих".



"К сожалению, вчера Рис получил небольшую травму, поэтому посмотрим. Он что-то почувствовал, и днем мы отправили его на обследование. У него возникли небольшие проблемы с коленом".



"Нам нужно проверить, как долго это займет. Нам нужно отслеживать его состояние неделя за неделей", — цитирует Алонсо Evening Standard.