Алонсо порадовался возвращению "ключевого игрока" Кайседо

Главный тренер "Челси" Хаби Алонсо порадовался возвращению в строй "ключевого игрока" Мойсеса Кайседо.

В субботу Кайседо впервые в этом сезоне вышел в стартовом составе "Челси" и помог "синим" разгромить "Борнмут" со счетом 5:1.



Кайседо провел на поле "Стэмфорд Бридж" 72 минуты, однако замена 24-летнего эквадорца была плановой.



"План был в том, что он не сыграет весь матч, хотя ты и хочешь, чтобы Мой всегда находился на поле. Но он чувствовал себя хорошо".



"С ним наша зона полузащиты гораздо лучше, и когда вы лучше в полузащите, у вас более совершенная команда. Думаю, на это нужно опираться, учитывая имеющихся впереди игроков. Сегодня мы также были надежны в обороне".



"Поэтому мы рады, что Мой чувствует себя лучше, потому что он будет ключевым игроком для нас. Мы знали это, и мы убедились в этом сегодня", — цитирует Алонсо Sky Sports.