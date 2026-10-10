Алонсо порадовался возвращению "ключевого игрока" Кайседо
Главный тренер "Челси" Хаби Алонсо порадовался возвращению в строй "ключевого игрока" Мойсеса Кайседо.
В субботу Кайседо впервые в этом сезоне вышел в стартовом составе "Челси" и помог "синим" разгромить "Борнмут" со счетом 5:1.
Кайседо провел на поле "Стэмфорд Бридж" 72 минуты, однако замена 24-летнего эквадорца была плановой.
"План был в том, что он не сыграет весь матч, хотя ты и хочешь, чтобы Мой всегда находился на поле. Но он чувствовал себя хорошо".
"С ним наша зона полузащиты гораздо лучше, и когда вы лучше в полузащите, у вас более совершенная команда. Думаю, на это нужно опираться, учитывая имеющихся впереди игроков. Сегодня мы также были надежны в обороне".
"Поэтому мы рады, что Мой чувствует себя лучше, потому что он будет ключевым игроком для нас. Мы знали это, и мы убедились в этом сегодня", — цитирует Алонсо Sky Sports.
10.10.2026 22:00
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